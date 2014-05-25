المركزي العُماني يصدر شهادات إيداع بـ350 مليون ريال

أصدر البنك المركزي العماني شهادات إيداع عمانية جديدة، حيث بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة 350 مليون ريال عماني، وأن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.12%. فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.13%، وأن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوماً، حيث سيتم استحقاقها في 18 يونيو المقبل.

كما تعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك بها البنوك المرخصة فقط، أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي تهدف إلى إدارة السيولة في القطاع المصرفي على وجه الخصوص، والحفاظ على استقرار سوق المال بشكل عام.