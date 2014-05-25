بزنس نيوز: CIB بنك العام والأهلي الأول برضا العملاء

أعلنت مؤسسة بزنس نيوز نتيجة مؤشراتها السنوية لقياس أداء القطاع البنكي اليوم، واستحوذ البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المصرية المدرجة في سوق المال من حيث القيمة السوقية، على لقب بنك العام، بعد أدائه القوي خلال العام الماضي.

ويتكون مؤشر بزنس نيوز لأفضل بنك من أربعة مؤشرات رئيسية تعتمد على عدد كبير من المؤشرات الفرعية التي تقيس سرعة وقوة أداء البنوك المصرية ورضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم من تلك البنوك.

والمؤشرات الفرعية الأربعة هي مؤشر البنوك الأكثر كفاءة، ومؤشر البنوك الأسرع نموا، ومؤشر البنوك الأكثر حيازة لرضا العملاء، ومؤشر المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي.

وتصدر البنك الأهلي المصري مؤشر رضا العملاء بفضل إنفاقه القوي على تكنولوجيا المعلومات وشبكة عملائه الضخمة من الشركات والتي استفاد منها البنك بقوة في الترتيب المتقدم الذي حصل عليه.

وشاركت 200 شركة في مؤشر بزنس نيوز لتقييم رضا عملاء القطاع المصرفي، وتتوزع تلك الشركات على القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، ولديها مستوى مرتفع من التعاملات البنكية من حيث مستوى الاقتراض أو التسهيلات الائتمانية أو خدمات التجزئة للشركات.

وتنتمي الشركات المشاركة في تقييم رضا العملاء إلى القطاع المالي ( التأمين، التأجير التمويلي، بنوك الاستثمار، التمويل العقاري، شركات الصرافة) والقطاع الصناعي ( الحديد، الإسمنت، الألمنيوم، البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، الغزل والنسيج) وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الطبي والقطاع الزراعي وقطاع التشييد والبناء وقطاع الخدمات وقطاع التصدير.

ومن بين الشركات المساهمة في المؤشر عدد من أكبر الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية والمصنفة في الفئة الأولى ضمن عملاء البنوك، وعدد من العلامات التجارية العالمية العاملة في السوق المصري.

وجاء البنك التجاري الدولي في المركز الأول للعام الثاني على التوالي على رأس مؤشر البنوك المصرية الأكثر كفاءة، مستفيدا من قوة العائد على متوسط أصوله والتي كانت الأعلى في القطاع المصرفي خلال العام الماضي بمعدل 2.9%، وأعلى عائد على حقوق المساهمين أيضا بمعدل 33%، إضافة إلى معدل قوي لصافي العائد على إجمالي الأصول.

واحتل بنك أبوظبي الإسلامي صدارة البنوك المصرية من حيث سرعة النمو ليصبح البنك الأسرع في السوق خلال العام الماضي بفضل تحوله من الخسارة المزمنة إلى الربحية لأول مرة منذ استحواذ الإماراتيين عليه قبل ست سنوات، وحقق البنك معدلات نمو قوية في صافي العائد والربحية والقروض.

وعلى صعيد مؤشر المسؤولية الاجتماعية احتل البنك الأهلي المصري صدارة البنوك الأكثر إنفاقا على خدمة المجتمع قياسا إلى صافي الدخل، وخصص البنك أقل قليلا من 1% من صافي دخله خلال آخر سنة مالية له لهذا الغرض.

وكانت بزنس نيوز قد أطلقت باكورة مؤشراتها للقطاع المصرفي قبل أربع سنوات، وبدأتها بمؤشر النمو، قبل أن تضيف العام الماضي مؤشر البنوك الأكثر كفاءة.