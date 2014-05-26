البنك الأهلي يطرح وظائف للخريجين السعوديين من أميركا

شارك البنك الأهلي كراع رئيسي لفعاليات يوم المهنة المنعقد من ٢٤ مايو حتى ٢٧ مايو في واشنطن للطلبة السعوديين في الجامعات الأميركية بهدف استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في البنك.

وقال مطلق العنزي، رئيس دائرة التوظيف والتطوير بالبنك الأهلي، في بيان صحافي، إن مشاركة البنك بالمعرض الذي حضره وزير التعليم العالي، الدكتور خالد العنقري، تجسد الحرص على مبادرات دعم توطين الوظائف، وتوفير فرص عمل متميزة لأبنائنا الخريجين، لا تقتصر على جامعاتنا في المملكة، بل إن رعاية البنك واهتمامه بأبناء الوطن تمتد لتشمل من يدرس منهم في الجامعات خارج المملكة.

وأضاف العنزي الذي التقى بالسفير السعودي، عادل الجبير، في واشنطن أن مبادرات "الأهلي" في استقطاب الكوادر السعودية المتميزة تأتي تماشياً مع التوجهات الداعية إلى مشاركة الشركات والمؤسسات الوطنية في دعم الكوادر الوطنية البشرية القادرة على الإسهام والتأثير في شتى نواحي النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.

والتقى عدد من مسؤولي إدارة الموارد البشرية بالبنك الأهلي مع الطلاب السعوديين المبتعثين في الجامعات الأميركية، وذلك في جناح البنك المشارك بالمعرض المصاحب ليوم المهنة لشرح برامج وفرص التوظيف التي يقدمها البنك للطلبة السعوديين المتميزين داخل المملكة وخارجها، كما استعان البنك بشركة متخصصة لتقييم وقياس قدرات الخريجين في ثالث أيام الحفل من خلال برنامج متخصص لقياس القدرات.

يذكر أن البنك الأهلي أطلق مطلع العام الجاري 2014 برنامج "روَّاد الأهلي" الذي يُعتبر أحد أبرز البرامج التأهيلية في القطاع المالي السعودي، ويستهدف استقطاب وتطوير وإعداد القادة.