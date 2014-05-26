مليارا دولار من "الإسلامي للتنمية" إلى كازاخستان

أيدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مبادرة الرئيس نور سلطان نزار باييف، رئيس جمهورية كازاخستان التي توجت بإنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وأن يكون مقرها في مدينة أستانا، بجمهورية كازاخستان.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد علي في منتدى أستانا الاقتصادي الدولي السابع الذي افتتحه رئيس كازاخستان واستمر ثلاثة أيام، وتم على هامشه توقيع اتفاقية إطارية لدعم كازاخستان بقيمة إجمالية بملياري دولار أميركي.

وتميز المنتدى هذا العام بانعقاده بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الرابع لمنظمة التعاون الاقتصادي الذي يعقد خلال نفس الفترة بمدينة أستانا، وشارك فيه نحو عشرة آلاف مشارك، يمثلون 130 دولة والعديد من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف الإقليمية والدولية.