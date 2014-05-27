عمومية بنك الرياض تقر رفع رأسماله إلى 30 مليار ريال

بالإجماع، وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الرياض خلال اجتماعها الذي عُقد الاثنين بالرياض برئاسة راشد الراشد رئيس مجلس ادارة البنك، على زيادة رأسماله من 15 مليار ريال الى 30 مليار ريال.

وستجري تغطية الزيادة بحسب بيان صحافي للبنك من خلال توزيع 1.5 مليار سهم مجاني إضافي لمساهمي البنك ، بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم سددت عن طريق تحويل مبلغ 14.33 مليار ريـال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ 671.62 مليون ريـال من بند "الأرباح المبقاة" ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأسهم من 1.5 مليار سهم الى 3 مليارات سهم.

وأقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الرياض خلال انعقادها وإنفاذاً لقرار زيادة رأسمال البنك تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بحيث يكون رأسماله 30 مليار ريـال مقسّم إلى 3 مليارات سهم وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات لكل سهم.