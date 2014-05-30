أميركا تطلب 10 مليارات دولار غرامة من بنك فرنسي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن وزارة العدل الأميركية تضغط على بنك بي.إن.بي باريبا ليدفع أكثر من 10 مليارات دولار من أجل تسوية بشأن تحقيق جنائي في مزاعم بأن البنك الفرنسي احتال لتفادي عقوبات أميركية على إيران وبلدان أخرى على مدى سنوات.

وقالت مصادر في مايو إن بي.إن.بي باريبا يجري محادثات مع السلطات الأميركية ليدفع أكثر من 3 مليارات دولار لتسوية التحقيقات فيما إذا كان أكبر بنك فرنسي انتهك العقوبات على إيران والسودان وبلدان أخرى.

ولم يتسن على الفور محادثة بي.إن.بي باريبا لسؤالهم التعقيب. وكان البنك قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن غرامة عن انتهاك العقوبات قد تكون أكبر كثيرا من المليار دولار التي كان قد جنبها كمخصصات لهذا الاحتمال.

وكان البنك قد جنب بالفعل نحو 2.7 مليار يورو (3.9 مليار دولار) لتكاليف مرتبطة بالتقاضي ومنها مخصصات لانتهاك العقوبات.

ومن المحتمل أن يستغرق إيجاد تسوية نهائية للتحقيق أسابيع ولكن وول ستريت جورنال قال إن التسوية النهائية قد تكون أقل كثيرا من10 مليارات دولار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أقرت مجموعة كريدي سويس بالذنب باتهام جنائي أميركي وستدفع أكثر من 2.5 مليار دولار غرامات عن مساعدة أميركيين في التهرب من الضرائب.