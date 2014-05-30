6 ملايين دولار أرباح صافية للاستثمار الدولي بـ2013

حقق بنك الاستثمار الدولي في البحرين، والذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، صافي أرباح في نهاية 2013 تجاوزت 6 ملايين دولار أميركي، وذلك مقارنة بصافي أرباح بلغت 8.2 مليون دولار أميركي للعام 2012.

ويمتلك بنك الاستثمار الدولي محفظة متنوعة من الاستثمارات في دول عدة على مستوى العالم، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا (بريطانيا، فرنسا وألمانيا)، وأوروبا الشرقية (البوسنة والهرسك)، وشمال إفريقيا (تونس)، وآسيا (أذربيجان)، والولايات المتحدة الأميركية، وتشمل هذه الاستثمارات العديد من القطاعات، منها قطاع التصنيع والسيارات والعقارات والبنوك وتجارة التجزئة.

ووصلت عائدات رسوم الاستثمارات المصرفية إلى 4.9 مليون دولار أميركي، مسجلة بذلك زيادة بلغت 1.7 مليون دولار أميركي مقارنة مع العام 2012. أما الأرباح التشغيلية للبنك في العام 2013 فقد بلغت 4.7 مليون دولار أميركي مقارنة مع 7.8 مليون دولار أميركي العام 2012 وذلك نتيجة أرباح غير متكررة تم تحقيقها في العام 2012. أما نسبة كفاية رأس المال فلقد حافظت على قوتها في العام 2013 حيث بلغت 48.6 في المئة، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى الذي يحدده مصرف البحرين المركزي والذي يبلغ12 في المئة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك سعيد الفهيم "خلال العام 2013 واصل بنك الاستثمار الدولي تعزيز جودة محفظته الاستثمارية، حيث استحوذ البنك على محفظة استثمارية جديدة بقيمة 25.7 مليون دولار. ويبلغ إجمالي قيمة هذا المشروع الواعد نحو 232 مليون دولار أميركي، وهو عبارة عن استثمار في مجمعات سكنية عائلية في ولاية تكساس الأميركية".