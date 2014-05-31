موديز تخفض تصنيف 82 بنكاً أوروبياً إلى درجة سلبية

قررت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) تخفيض درجات ائتمان 82 بنكاً أوروبياً من درجة "مستقرة" إلى "سلبية" كنتيجة مباشرة لاعتماد التوجيه الأوروبي الخاص بإنقاذ المصارف وحل الأزمات المصرفية في منطقة اليورو.

وقالت (موديز) في بيان صحافي إن التوجيه الأوروبي يطالب البنوك بتقاسم المخاطر مع المؤسسات المتعثرة عبر آلية إنقاذ مشتركة واحدة للحد من مساهمة الدول في إدارة الأزمات المصرفية.

وأضافت الوكالة أنها "ستواصل تقييم الآثار المترتبة للتوجيه الأوروبي على آلية الدعم النظامي للمصارف مع اتضاح مجالات تطبيقه عملياً".

ورأت أن "صعوبة مساعدة المصارف الدولية الكبيرة تظل مشكلة قد تحد من استخدام آلية الإنقاذ الأوروبية"، لافتةً الانتباه إلى أنه من المرجح أن يشمل القرار تخفيض الدرجة الائتمانية لـ12 مصرفاً ألمانيا وثمانية مصارف فرنسية.

وتم إنشاء آلية إنقاذ المصارف بموجب توجيه أوروبي لإدارة البنوك وتسوية الأزمات المصرفية وينص على تصفية البنوك المتعثرة من خلال صندوق مشترك برأس مال قيمته 55 مليار يورو يوفرها القطاع المصرفي نفسه.

وتم اعتماد هذه الإجراءات في أبريل الماضي من قبل البرلمان الأوروبي لاستكمال بناء ما يعرف بالاتحاد المصرفي في منطقة اليورو.