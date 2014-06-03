"اتصالات" تستعين بـ4 بنوك إضافية لترتيب إصدار سندات

أفادت مصادر مطلعة في الإمارات أن شركة "اتصالات" عينت أربعة بنوك إضافية لترتيب إصدارها المحتمل من السندات، وهيBank of Tokyo Mitsubishi وMorgan Stanley وبنك أبوظبي الوطني وNatixis.

وقد نقلت وكالة رويترز عن المصدرين قولهما إن "اتصالات" تنوي إصدار السندات على أربع شرائح مقومة بعملتين مختلفتين، حيث قد تصدر "اتصالات" سندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات مقومة بالدولار، إضافة إلى سندات أخرى لأجل سبع سنوات واثنتي عشرة سنة مقومة باليورو.

وستستخدم "اتصالات" عائدات السندات لسداد ديون قصيرة الأجل قيمتها 3 مليارات و150 مليون يورو تم استخدامها لتمويل عملية استحواذها على 53% من "ماروك تيليكوم".