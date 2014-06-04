موجودات مصرف لبنان تتجاوز 36 مليار دولار في مايو

ارتفعت موجودات "مصرف لبنان" من الذهب والعملات الأجنبية، من منتصف مايو الماضي وحتى نهايته، لتبلغ 36.372 مليار دولار.

وبينت إحصاءات صادرة عن "مصرف لبنان" ونشرت اليوم في بيروت، أن بند الذهب سجل تراجعاً عن منتصف مايو الماضي بنحو 689.29 مليار ليرة، ما يعادل 457.25 مليون دولار، بسبب انخفاض سعر الأونصة من 1305 دولارات إلى 1250 دولارا، بحيث بلغ احتياطه من الذهب في منتصف مايو نحو 11.59 مليار دولار.

وعن موجودات المصرف من العملات الأجنبية أشارت الإحصاءات إلى ارتفاعها بنحو 8.4 مليار ليرة، ما يعادل 5.57 مليون دولار، نتيجة زيادة ودائع القطاع المالي لديه بنحو 512.18 مليار ليرة، ما يعادل 339.75 مليون دولار.

يشار إلى أن موجودات "مصرف لبنان" من العملات الأجنبية، ارتفعت منذ بداية 2014 وحتى منتصف أبريل الماضي، بنحو مليار و224 مليونا و400 ألف دولار، لتبلغ 36.53 مليار دولار.