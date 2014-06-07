بنوك تحذر من الفائدة السلبية على ودائع "الأوروبي"

أكد الاتحاد الأوروبي للمصارف أن قرار البنك المركزي الأوروبي بجعل أحد معدلات فوائده الرئيسية سلبياً "رمزي قبل أي شيء آخر" وحذر من تأثيراته السلبية.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي خفض فوائده الرئيسية، حتى أنه جعل إحداها، وهي فائدة الإيداع سلبية، محدداً إياها بنسبة -0,10%، وهو ما لم يختبره أي بنك مركزي كبير حتى الآن. وعلق أحد مسؤولي الاتحاد روبرت بريستر قائلاً إن "معدل الفائدة السلبي، ولو أنه تاريخي، هو قبل أي شيء آخر أمر رمزي"، معتبراً أن "الانعكاس الذي سينجم عنه غير واضح".

وأضاف "لكن بصفتنا مصارف فإننا لا نتقاسم الحماسة لمعدلات فوائد سلبية". وتابع "يمكننا القول إن ذلك يعاقب البنوك التي تودع أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي وثبت أن معدلات الفوائد السلبية تؤثر على مردودية القطاع المصرفي". والفائدة السلبية تهدف الى حمل المصارف على الدفع مقابل إيداع سيولتها لدى البنك المركزي الأوروبي طيلة 24 ساعة، وهي وسيلة لحثها على اقراض المؤسسات والأسر.

لكن بريستر حذر من أن "التأثيرات قد تكون قاسية"، مضيفاً "بصفتنا مصارف أوروبية، لا نرى أن الفوائد السلبية تشكل وسيلة فعالة لتشجيع الاقراض، فطلبات الاقتراض غير كافية على الدوام والأسواق المالية في منطقة اليورو لا تزال مجزأة ما قد يكون من عواقبه نقل التكاليف إلى كاهل المقترضين".