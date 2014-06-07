لاغارد للسيسي: رغبة صندوق النقد في مساعدة مصر أكيدة

هنأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي، وأكدت له رغبة المؤسسة "الأكيدة" في مساعدة بلاده، كما أعلن الصندوق الجمعة.

وأعلن الصندوق في بيان أن لاغارد أجرت محادثات الخميس مع الرئيس المنتخب السيسي لتهنئته على انتخابه. وتركز البحث على المسائل الاقتصادية، وجددت المديرة العامة التزام الصندوق الأكيد بمساعدة مصر.

وأعلن فوز عبد الفتاح السيسي رسميا في الانتخابات الرئاسية بغالبية 96,9 بالمئة من الاصوات. وسيؤدي اليمين الدستورية غدا الأحد.

وحتى 2013، كان صندوق النقد الدولي يتباحث مع السلطات المصرية السابقة حول خطة دعم تهدف إلى مساعدة البلد على إدارة مرحلته الانتقالية السياسية ومواجهة حاجاته التمويلية.

حتى أنه تم الإعلان عن اتفاق أولي حول قرض بقيمة 4,8 مليار دولار، لكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي أدى بالبلد إلى التطلع لاحقا نحو دول الخليج. وتعهدت السعودية خصوصا بتقديم مساعدة بقيمة 5 مليارات دولار لمصر، بينما قدمت الإمارات والكويت معا ما قيمته 7 مليارات دولار. إلا أن صندوق النقد الدولي لم يتوقف أبدا عن تأكيد استعداده لمساعدة مصر، وفي سبيل ذلك بذل جهودا لإقامة علاقات مع السلطات الجديدة.

وتوجهت بعثة "تقنية" من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في نهاية أبريل، ووافقت السلطات المصرية على أن يجري صندوق النقد تقييما سنويا لاقتصاد البلاد في خلال العام، كما أعلن المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في مؤتمر صحافي الخميس.