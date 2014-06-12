إقالات واسعة لمديري البنك المركزي التركي

قالت مصادر مطلعة إنه تمت إقالة عدد من مديري الإدارة المتوسطة في البنك المركزي التركي، من بينهم المدير العام ونائبه وسكرتير خاص لمحافظ البنك إرديم باشجي.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهم مراراً البنك بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض تكاليف الاقتراض. ولم تقدم المصادر سبباً لهذه الإقالات أو من أصدر هذا القرار، ورفض البنك التعليق.

وتوجه انتقادات حادة لعشرات من المديرين التنفيذيين في مؤسسات من بينها الجهات التنظيمية لقطاعي البنوك والاتصالات منذ بداية العام، فيما يعتبر جزءاً من صراع على السلطة بين أردوغان، ورجل الدين فتح الله كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة.

ويعتقد أن عدداً كبيراً من المديرين المقالين على صلة بحركة خدمة التابعة لكولن التي تدير مدارس وجمعيات خيرية في أنحاء تركيا وتتمتع بنفوذ في مؤسسات بينها الشرطة والقضاء والجهات التنظيمية.