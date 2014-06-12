كوريا الجنوبية قد ترفع الفائدة خلال الربع الثالث

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أسعار الفائدة مستقرة للشهر الثالث عشر على التوالي.

ويتوقع معظم المحللين أن يبدأ المركزي الكوري رفع الفائدة في الربع الثالث من العام مع زيادة التضخم وسط انتعاش اقتصادي مطرد.

وأبقت لجنة السياسة النقدية ببنك كوريا سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 2.50 بالمئة، وهو ما توقعه 30 محللا في مسح أجرته رويترز قبل اجتماع اللجنة.

ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا إلى 4.0 بالمئة هذا العام من 3.0 بالمئة العام الماضي، وأن يزيد التضخم إلى 2.1 بالمئة من 1.3 بالمئة.