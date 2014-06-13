بريطانيا: إصدار سندات إسلامية في الأسابيع القادمة

قال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، إن حكومته ستصدر سندات إسلامية سيادية في الأسابيع القليلة المقبلة مع سعي لندن إلى أن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي.

وستصبح بريطانيا بذلك أول بلد غربي يصدر سندات إسلامية أو ما يطلق عليه صكوكا. وترى الحكومة البريطانية إصدار هذه السندات خطوة مهمة على الطريق نحو تعزيز مكانة لندن بالمقارنة مع مراكز مالية منافسة متخصصة في مجال التمويل الإسلامي في آسيا والشرق الأوسط.

وفي العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، عن خطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بقيمة200 مليون جنيه إسترليني (336 مليون دولار).