المركزي: أسعار الفائدة قد ترتفع قريباً في بريطانيا

قال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، إن أسعار الفائدة البريطانية قد ترتفع في موعد أقرب مما تتوقعه الأسواق المالية، مرسلا أقوى إشارة إلى أن المركزي البريطاني ربما يبدأ تشديد السياسة النقدية في غضون أشهر.

وهذه هي أقوى تعليقات لكارني بشأن التوقيت المحتمل لزيادة أسعار الفائدة. وتوقع عدد قليل نسبيا من الخبراء الاقتصاديين ألا ترتفع الفائدة قبل الربع الثاني من العام القادم.

وقال كارني إن الاقتصاد البريطاني مازال لديه مجال للنمو دون دفع التضخم للصعود، لكن لا توجد علامات تذكر حتى الآن على تباطؤ في وتيرة النمو كان المركزي البريطاني قد توقع أن يحدث في النصف الثاني من العام. وأضاف قائلا "هناك تكهنات كبيرة بالفعل بشأن التوقيت المحدد للزيادة الأولى للفائدة، وهذا القرار يصبح الآن أكثر توازنا. هذا قد يحدث في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق حاليا".

ودفعت تعليقات كارني التي أدلى بها مساء الخميس، الجنيه الأسترالي للصعود بمقدار سنت كامل أمام الدولار الأميركي ليصل إلى أعلى مستوى في شهر فوق 1.6930 دولار مع مراهنة المتعاملين على زياة للفائدة يعتقد البعض الآن أنها قد تحدث قبل نهاية العام. وواصل الإسترليني الصعود في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، ليصل إلى 1.6959 دولار.