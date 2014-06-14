أكبر بنكين في تركيا يغلقان فروعهما في بغداد

قال مدير تنفيذي إن البنك الزراعي وبنك إيش، أكبر بنكين في تركيا، أوقفا بصورة مؤقتة عملياتهما في بغداد، بسبب المخاوف الأمنية بعد أن احتجز متشددون في الشمال عشرات المواطنين الأتراك رهائن.

وحث المرجع الشيعي الأعلى، آية الله علي السيستاني، أتباعه على حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم في مواجهة تقدم المتشددين السنة، وذلك في تصعيد خطير للصراع الذي يهدد باندلاع حرب أهلية.

وقال المدير التنفيذي الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن الموظفين العاملين في فرع البنك الزراعي، أكبر بنوك تركيا، منحوا عطلة، وإن البنك سيقوم بتقييم الوضع مرة أخرى الأسبوع القادم. وقال أحد المسؤولين إن بنك إيش، أكبر بنك مدرج في البلاد، أغلق فرعه في بغداد حتى 19 من يونيو.

وكان بنك إيش افتتح مكتب بغداد في وقت سابق من هذا العام، وله أيضا فرع في مدينة إربيل الشمالية التي يسيطر عليها الأكراد.

وافتتح البنك الزراعي فرعا في بغداد في عام 2008، ثم فرعا في إربيل، وهو يخدم أساسا شركات البناء التركية وعمالها في العراق. وبلغ حجم القروض في فرع البنك الزراعي في إربيل وحده 215 مليون دولار في فبراير، وذلك حسبما أظهره تقرير منشور للبنك.