قطر: 62 مليار ريال قيمة السندات الحكومية منذ 2009

أقبل عدد كبير من المستثمرين على شراء السندات الحكومية التي أصدها مصرف قطر المركزي خلال عملية اكتتاب بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبحسب صحيفة الشرق القطرية، تقدمت البنوك بعطاءات قيمتها 12 ملياراً و250 مليون ريال على الشرائح المختلفة من السندات. وأعلن المركزي اليوم نتائج الاكتتاب. حيث بلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 3 سنوات 5.3 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي التخصيص من المركزي 2.1 مليار ريال. وبلغ العائد عليها 2.25 % حيث تستحق في 15 يونيو 2017.

وبلغت عطاءات البنوك على السندات لآجال 5 سنوات 3 مليارات و475 مليون ريال. وخصص قطر المركزي لها 950 مليون ريال. وبلغ العائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2019.

أما العطاءات على سندات قيمتها 950 مليون ريال فقد بلغت 3 مليارات و475 مليون ريال. والعائد عليها 2.75% وتستحق في 15 يونيو 2021.

وأكد خبراء المال الإقبال الملحوظ من البنوك الوطنية على الاكتتاب في السندات الحكومية يؤكد توافر السيولة لديها وحرصها على دعم النمو الاقتصادي في الدولة، بعد أن أصدر المركزي سندات بقيمة 62 مليار ريال منذ عام 2009. حيث سيتم استخدام حصيلة هذه السندات في استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022.

وأكدوا أن هذا الإجراء يدعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار أن هذا القطاع يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات وهي الخطوة المنتظرة التي تدرسها الحكومة وسيتم إصدارها في الوقت المناسب خاصة وأن الدولة تدرسها في الوقت الحالي.