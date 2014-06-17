السعودية: الاحتيال المصرفي "خطير".. ومستمر بالتزايد

شددت البنوك السعودية على أن ظاهرة الاحتيال المالي والمصرفي آخذة في التزايد على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة سجلت معدلات قياسية متزايدة مؤخرا وباتت تشكل مصدر تهديد فعلي للتعاملات المالية الإلكترونية.

وبحسب صحيفة الحياة، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق الحملة التوعوية السادسة للبنوك السعودية ضد عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، إن ظاهرة الاحتيال المالي والمصرفي آخذة في التزايد على المستوى العالمي، وأن "المملكة تشكل جزءاً من هذا العالم الذي أصبح أكثر ما يكون اليوم كتلة مالية وتجارية واحدة.

وأضاف أن ما يشكل تهديداً لأجزاء من هذه الكتلة بالنسبة للتعاملات الإلكترونية يمثل تهديداً لمعظمها، منوها في الوقت نفسه بحرص البنوك السعودية على متابعة أبرز مستجدات عمليات التحايل الإلكتروني، وسبل الوقاية منها عبر اتخاذ شتى التدابير الوقائية التي تحد من تبعاتها وتداعياتها في مجالات العمل المصرفي المختلفة.

وأشار حافظ إلى أن الحملات التوعوية السابقة من الحملة حققت نجاحاً باهراً في إحداث تفاعل لافت من قبل جميع أفراد المجتمع وخصوصا من عملاء البنوك، حيث لوحظ انخفاض معدل البلاغات والشكاوى التي تلقتها البنوك من قبل العملاء للإخطار بتعرضهم لمحاولات تحايل، نافياً أن يكون لإطلاق مثل هذه الحملات أي تبعات سلبية من شأنها أن تسهم في إحجام جمهور عملاء البنوك السعودية عن استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية.

وعَد البنية التقنية المصرفية في المملكة محاطة بمنظومة حماية تعتمد أحدث المعايير الأمنية، وتطبيق أفضل الممارسات في العالم، مشيراً إلى ما سجّله حجم التعاملات المصرفية الإلكترونية واستخدام البطاقات البنكية والائتمانية بأنواعها المختلفة من قفزات نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ عدد العمليات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات (سبان)، وأجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك 1.3 بليون عملية، في حين بلغت قيمة السحوبات النقدية خلال نفس العام 658 ألف مليون ريال.