عملات عالمية تواصل الارتفاع بفضل ما يحدث بالعراق

ارتفع الين والفرنك السويسري حيث لامست العملة اليابانية أعلى مستوى لها

في 4 أشهر أمام اليورو مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن، وسط تصاعد العنف في العراق والنزاع بين أوكرانيا وروسيا بخصوص الغاز.

وتجاوز الجنيه الإسترليني 1.70 دولار للمرة الأولى في 5 سنوات إذ يراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا المركزي سيشدد سياساته النقدية قبل نهاية العام.

وتراجع الدولار مع ترقب المتعاملين لمؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة وسط شكوك بخصوص التعافي الاقتصادي. ونزل الدولار0.23 بالمئة إلى 101.82 ين عند الحد الأدنى لنطاق تحركه خلال هذا الشهر.

وهبط اليورو لأدنى مستوياته في أربعة أشهر أمام الين قبل أن يتعافى في التعاملات الأميركية ليجري تداوله عند 138.16 ين. وأحكم مسلحون سنة في الأسبوع الماضي سيطرتهم على شمال العراق في محاولة للإطاحة بالحكومة التي يهيمن عليها الشيعة.

وخفضت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوكرانيا وسط خلاف بخصوص مستحقات لم تسددها كييف، وهو ما قد يعطل الإمدادات لباقي أنحاء أوروبا. وتراجع كل من الدولار واليورو أمام الفرنك السويسري وهو ملاذ آمن آخر ليجري تداولهما عند 0.8975 فرنك و1.2179 فرنك على التوالي.

وتراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية. وارتفع اليورو 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى1.3569 دولار وهو أعلى من أدنى مستوى له في أربعة أشهر1.3503 دولار الذي سجله هذا الشهر، حينما أعلن البنك المركزي الأوروبي تيسير سياسته النقدية.

وسجل الإسترليني الذي لقي دعما من سياسة متشددة لبنك إنجلترا 1.7011 دولار في أعلى مستوى له منذ أغسطس 2009 قبل أن يتراجع إلى 1.6978 دولار في التعاملات الأميركية. ونزل اليورو إلى 79.59 بنس أمام الجنيه الإسترليني مسجلا أقل مستوى له منذ نوفمبر 2012 قبل أن يرتفع إلى79.91 بنس.