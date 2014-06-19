الهند تعتزم تسديد مستحقات إيران النفطية عبر الإمارات

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الهند تعتزم سداد بعض مستحقات إيران النفطية عبر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بموجب اتفاق نووي مؤقت يسمح لطهران بالحصول على 4.2 مليار دولار من أرصدة مجمدة في مختلف أنحاء العالم.

واستأنفت إيران والقوى العالمية الست المحادثات يوم الثلاثاء في مسعى لإنقاذ اتفاق بخصوص أنشطة طهران النووية قبل انتهاء مهلة في 20 يوليو.

وطلبت إيران في وقت سابق استرداد 1.65 مليار دولار بالريال العماني عبر بنك مسقط لكن لم يتسن لها ذلك. ولم يتضح السبب وراء عدم استخدام هذه القناة.

وقالت المصادر إنه في إطار الترتيب المقترح الجديد سيشتري بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) الدولارات من تجار عملة مرخص لهم بدلا من لجوء مشتري النفط الهنود إلى سوق العملة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المركزي الهندي.

وأضافت المصادر أن مصرف الإمارات المركزي سيحول الأموال بعد ذلك إلى إيران بالدرهم.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مصرف الإمارات المركزي ومكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.