لبنان: المركزي أمام استحقاقات مالية بـ2 مليار دولار

وصلت قيمة رصيد الاستحقاقات المالية اللبنانية بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان المركزي إلى ملياري دولار أميركي خلال 2014.

وأفاد تقرير نشر في بيروت اليوم أن هذه الاستحقاقات تتضمن اعتمادات النفط المستورد لإنتاج الكهرباء، فضلاً عن ديون بمقدار 500 مليون دولار وخدمة دين عام بمقدار 800 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن مصرفيين نقلوا عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استعداده لتوفير الاحتياجات التمويلية الصافية للدولة اللبنانية من ضمن الأصول والقوانين، إذ يمكنه اللجوء إلى هندسات مالية محددة تحقق هذا الهدف وتحافظ على التوازن في بنية ميزانية المصرف المركزي بين الأصول والخصوم بالليرة اللبنانية وبالدولار.