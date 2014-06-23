باريبا يدفع لأميركا 9 مليارات دولار لانتهاك العقوبات

قال مصدر مطلع إن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي سيدفع ما بين 8 و9 مليارات دولار على الأرجح في إطار تسوية محتملة مع السلطات الأميركية بخصوص انتهاك عقوبات.

وكانت مصادر قالت إن السلطات الأميركية تحقق فيما إذا كان البنك التف على العقوبات التي فرضتها واشنطن على السودان بالأساس في الفترة بين 2002 و2009 وما إذا كان قد حجب معلومات تتعلق بتحويلات إلكترونية كي يتسنى إجراؤها عبر النظام المالي الأميركي دون لفت الأنظار.

ويتفاوض بي.إن.بي باريبا مع السلطات الأميركية بصفة شبه يومية منذ أسابيع.

وقال مصدر إن التحقيق كشف عن تحويلات مشوبة بانتهاكات تزيد قيمتها على 100 مليار دولار وإن هذه التحويلات مرتبطة بالسودان وإيران وكوبا.

وذكر مصدر آخر مطلع أن التسوية المحتملة قد تتضمن اعتراف بي.إن.بي باريبا بانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من كشف عن التسوية المحتملة.

يذكر أن السلطات الأميركية التي تتفاوض مع بي.إن.بي باريبا اقترحت أن يدفع أكبر بنك في فرنسا غرامة قدرها 16 مليار دولار، لكن ذلك اعتبر تكتيكا تفاوضيا ردا على عرض من البنك بدفع نحو مليار دولار. وأحجمت متحدثة باسم بي.إن.بي باريبا عن التعليق.