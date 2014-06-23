روسيا: أوكرانيا لم تسدد بعد سندات بـ3 مليارات دولار

قالت وزارة المالية الروسية اليوم الاثنين إنها لم تتلق بعد مدفوعات فائدة بقيمة 73.3 مليون دولار على سندات دولية حجمها 3 مليارات دولار اشترتها من أوكرانيا قالت كييف إنها دفعتها يوم الجمعة.

وقال المكتب الصحافي للوزارة لرويترز "للأسف لا يمكننا أن نؤكد حالياً استلام مبلغ الفائدة". مع ذلك تنص شروط السندات على فترة سماح عشرة أيام، "نتوقع أن تفي حكومة أوكرانيا بالتزاماتها بدفع الفوائد خلال هذه الفترة."

كانت موسكو قد اشترت السندات في ديسمبر الماضي في إطار حزمة مساعدات مالية وافق عليها رئيس أوكرانيا وقتها فيكتور يانوكوفيتش قبل الإطاحة به.