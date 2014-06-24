الليرة التركية ترتفع بدعم متواصل من المركزي

ارتفعت الليرة التركية بدعم توقعات بأن البنك المركزي سيواصل دعم العملة برغم أنه قد تخفض أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يخفض البنك سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برغم القتال في العراق الذي

يرفع أسعار النفط، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم في تركيا المستوردة للطاقة.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول أمس مرتفعا 1.18 بالمئة إلى 79326.52 نقطة متفوقا على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي تراجع 0.19 بالمئة.

وارتفعت الليرة إلى 2.1374 مقابل الدولار الساعة 1443 بتوقيت جرينتش من 2.1470 في أواخر التعاملات الجمعة. وتراجع العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 8.90 بالمئة من 8.99 بالمئة عند الإغلاق الجمعة.