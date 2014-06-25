الإسترليني يتكبد أكبر خسارة في شهر لصالح "اليورو"

تراجع الجنيه الإسترليني واتجه صوب أكبر خسارة يومية مقابل اليورو في أكثر من شهر، بعد تصريحات لمسؤولين عن السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي لم تتضمن أي مؤشر على تأييد رفع أسعار الفائدة هذا العام.

ولمح مسؤولو بنك انجلترا المركزي في تصريحات سابقة بشأن السياسة النقدية إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في موعد أسرع من توقعات السوق، غير أن بعض المستثمرين اعتبروا أحدث تصريحات لمحافظ البنك المركزي مارك كارني ونائبه تشارلي بين وعضو لجنة السياسة النقدية ديفيد مايلز لا تتضمن أي تأييد لذلك.

وارتفع اليورو ثلث نقطة مئوية مقابل الجنيه الاسترليني إلى 80.12 بنس، في حين تراجع الاسترليني بنفس القدر مقابل العملة الأميركية إلى 1.6966 دولار، وكان هذا أدنى مستوى للإسترليني في أسبوع.