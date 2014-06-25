صندوق الثروة العماني يبحث إنقاذ بنك بلغاري

قال القنصل الفخري العماني في صوفيا لرويترز اليوم الأربعاء إن صندوق الثروة السيادي العماني أجرى محادثات مع الحكومة البلغارية والبنك المركزي أمس الثلاثاء بخصوص إعادة رسملة مصرف كوربوريت كوميرشال بنك (كورب بنك).

وذكر القنصل أن الصندوق العماني بعث رسالة إلى السلطات البلغارية في وقت سابق بشأن إجراء محادثات لحماية حصته في رابع أكبر مصرف في بلغاريا.

وسيطر البنك المركزي البلغاري على كورب بنك الجمعة الماضية بعد إقبال كثيف من عملاء البنك على سحب أموالهم وجمد عملياته، وقال إنه سيبدأ محادثات حول دعمه مع مساهميه الحاليين، ومن بينهم الصندوق العماني.

وقالت بلغاريا إنها ستؤمم البنك إذا فشلت المحادثات.

وقال القنصل ستويان دنشيف لرويترز عبر الهاتف "أعلم أن الصندوق بعث رسالة إلى الحكومة البلغارية والبنك المركزي يشدد فيها على إجراء محادثات بخصوص حماية حصته في البنك"، وأضاف "هذه المحادثات أجريت أمس ولكن لا أعرف نتيجتها".