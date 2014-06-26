صندوق النقد العربي يقرض اليمن 168 مليون دولار

قال صندوق النقد العربي يوم أمس الأربعاء إنه سيقرض اليمن 168 مليون دولار للمساهمة في دعم الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأصبحت المساعدات المالية من الخارج شريان حياة لليمن، حيث تضرر الاقتصاد والماليات الحكومية بشدة بسبب قتال متشددي القاعدة.

وقال الصندوق في بيان إن القرض الذي وقعه وزير المالية اليمني في السعودية يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2014 و2015.

وقال الصندوق الذي مقره أبوظبي أيضا إن اتفاقا وقع لتسليم اليمن الشريحة الثانية والأخيرة من قرض وقع في العام 2013 وقدرها 57 مليون دولار.

وأضاف أن المساعدة ترفع حجم الدعم الذي قدمه الصندوق لليمن حتى الآن إلى 1.2 مليار دولار.

وتدهورت الماليات العامة لليمن في الوقت الذي يقاتل فيه لحماية خطوط أنابيب النفط التي تمول ما يصل إلى 70 بالمئة من الميزانية. وتعاني الدولة من انقطاع الكهرباء والزحام عند محطات الوقود.