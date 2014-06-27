44 مليار ريال قروض القطاع البتروكيماويات بالسعودية

ذكر تقرير اقتصادي أن قطاع الصناعات الكيميائية في السعودية لا يزال يتصدر جميع القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض التراكمية المعتمدة له، إذا بلغت قيمتها الإجمالية منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية العام المالي 1434/1435هـ 43.9 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 39.2% إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق.

ووفقاً لصحيفة المدينة، فقد أشار تقرير صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى أن المشروعات المعتمدة خلال العام 1434هـ/1435هـ 39 قرضاً تمثل نحو 27% من إجمالي عدد القروض المعتمدة خلال العام، وقد بلغت قيمة هذه القروض (2.047) مليون ريال، أي ما يمثل نحو 31% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال العام، وهو بذلك يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة القروض، وفي المرتبة الثانية من حيث عدد القروض المعتمدة خلال العام.

وأضاف التقرير أن القروض قدمت لهذا القطاع خلال عام التقرير للمساهمة في إقامة29 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 10 مشروعات صناعية قائمة.

وكشف التقرير عن أن حجم القروض التراكمية لهذا القطاع يحتل المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض التراكمية المعتمدة له منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية العام المالي 1434هـ/1435هـ إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له (22561) مليون ريال.

أما فيما يتعلق بالصناعات الاستهلاكية فقد بلغ حجم القروض التراكمية لهذا القطاع والذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث قيمة القروض التراكمية المعتمدة له إذ بلغت قيمتها حتى نهاية عام 1434هـ/1435هـ (19103) ملايين ريال.