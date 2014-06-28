"موديز" تخفض تصنيف روسيا بسبب أوكرانيا

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي" التقديرات المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لروسيا، بسبب التأثير الاقتصادي الناتج عن الأزمة في أوكرانيا.

وألمحت موديز هكذا إلى أنها قد تخفض أيضا التقديرات خلال الأشهر المقبلة، بسبب المخاطر المتزايدة بفعل التمرد في شرق أوكرانيا. وما زالت التوترات قوية في هذه المنطقة بين الانفصاليين المواليين للروس وبين الجيش الأوكراني. وأمهل الاتحاد الأوروبي موسكو 3 أيام لتخفيف التوتر في حين قررت كييف تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة.

وحسب موديز، فإن روسيا ليست بمنأى عن عقوبات جديدة من قبل القوى العظمى في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي قد تلجأ هذه المرة إلى فرض عقوبات على "قطاعات محددة في اقتصادها".

ووفق صندوق النقد الدولي فإن روسيا تواجه حالياً تضخماً ويتوقع أن يكون النمو آخر العام بمعدل 0,2%.

وأوضحت موديز في بيانها أنها قلقة من آفاق النمو على المدى المتوسط في روسيا والمرتبطة بشريحة عاملة كهلة و"عدم وجود إصلاحات هيكلية". وأشارت الوكالة إلى أن النمو حتى العام 2018 سيتراجع من 3% كمعدل وسطي إلى 1,7%.