البرازيل تحقق 2.365 مليار دولار فائضا تجاريا بيونيو

أظهرت بيانات حكومية يوم أمس الثلاثاء أن البرازيل حققت الشهر الماضي فائضاً تجارياً بلغ 2.365 مليار دولار هو أعلى فائض شهري هذا العام.

لكن هذا لم يكن كافياً لتفادي عجز تجاري تراكمي في النصف الأول من العام بلغ 2.490 مليار دولار.

والفائض التجاري المسجل الشهر الماضي هو الأعلى منذ ديسمبر 2013 عندما بلغ الفائض 2.652 مليار دولار.

وتضرر الميزان التجاري للبرازيل بشدة من ارتفاع فاتورة واردات الوقود وهبوط في سعر بعض الصادرات الرئيسية، مثل خام الحديد. وأدى هبوط في الصادرات إلى الأرجنتين المجاورة إلى تقليص الفائض التجاري للبرازيل على مدى العام الماضي.