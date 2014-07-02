مصرف الهلال يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

أصدر مصرف الهلال بنجاح صكوك رأسمال دائمة من الشق الأول بقيمة 500 مليون دولار، حيث تجاوز الاكتتاب حجم الإصدار بمقدار 9 أضعاف وبإجمالي بلغ 4.5 مليار دولار من قبل ما يزيد على 200 مستثمر.

ويأتي هذا الطرح بعد الإصدار الأولي لمصرف الهلال في أكتوبر2013.

وقد تم تسعير هذا الإصدار مع معدل ربح بنسبة 5.5%، وهو ما يمثل أدنى سعر يقدمه أي بنك لإصدار صكوك من الشق الأول بالدولار الأميركي خارج الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 2008.

وتضم قائمة مديري الاكتتاب المشتركين بهذا الإصدار كلا من مصرف الهلال ومصرف أبوظبي الإسلامي والريان للاستثمار وسيتي جروب والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش إس بي سي ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك أبوظبي الوطني وبنك استاندرد تشارترد.