مسؤول بالمركزي الأوروبي: تراجع اليورو منطقي

قال كريستيان نوير عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة إن المستوى القوى لليورو يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتضخم وإنه سيكون من المنطقي أن يحدث انخفاض طفيف في قيمة العملة الأوروبية.

وأبلغ نوير مجلة انفستير الفرنسية "ليس لدينا أي هدف لسعر الصرف. لكنه (اليورو) عنصر يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتضخم. سيكون من المنطقي... أن تنخفض قيمة اليورو قليلا."

وقال نوير أيضا إن منظومة اليورو التي تشمل البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في دول منطقة اليورو لديها القدرة لإطلاق برنامج لشراء الأصول رغم أنه قال إن فعاليته ربما تكون محدودة.

وأضاف قائلا "نعم فليكن واضحا أن منظومة اليورو يمكنها في الواقع إطلاق برنامج لشراء الأصول بينما تبقى متقيدة بالتفويض الممنوح لها بشأن استقرار الأسعار... يمكن لبرنامج أن يشمل كلا من الأصول العامة والخاصة."