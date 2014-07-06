ارتفاع أرباح "السعودي للاستثمار" لـ353 مليون ريال

فاقت أرباح البنك السعودي للاستثمار الفصلية التوقعات بارتفاعها خلال الربع الثاني بأكثر من 10%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتسجل353 مليون ريال، فيما صعدت الأرباح بقرابة 5%، بالمقارنة مع الربع السابق.

وقد فاقت هذه النتائج متوسط التوقعات التي كانت تدور عند 331.5 مليون ريال.

وقال البنك في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إن أرباحه خلال النصف الأول من العام نمت بنحو 9%، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي لتبلغ 690.4 مليون ريال.

وأرجع البنك السعودي للاستثمار ارتفاع الأرباح إلى زيادة دخل العمليات.