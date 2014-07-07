ارتفاع أرباح السعودي الفرنسي 20% للنصف الأول

حقق البنك السعودي الفرنسي ارتفاعا في صافي أرباح النصف الأول من العام 2014 بنسبة 20.33% لتصل إلى 1740 مليون ريال مقارنة بـ1446 مليونا للفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضح البنك في بيان له، اليوم، على موقع "تداول" تسجيل صافي ربح للربع الثاني بلغ 884 مليون ريال، بارتفاع نسبته 15.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع بنسبة 3.27% عن الربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال النصف الأول 1.44 ريال مقارنة بـ1.2 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجع البنك سبب الارتفاعات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وكذلك خلال الربع الحالي إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات.