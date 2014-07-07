الكويت: البنك التجاري يصدر سندات بـ120 مليون دينار

قال الناطق الرسمي باسم البنك التجاري الكويتي يعقوب الإبراهيم إن البنك قد حصل على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي والموافقة المبدئية من هيئة أسواق المال على إصدار سندات بقيمة 120 مليون دينار كويتي، ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ الإصدار.

ويأتي طرح السندات في إطار جهود البنك لتعزيز قاعدة رأس المال لديه، وبما يتوافق ويلبي متطلبات معايير بازل 3 الصادرة من لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعتمدة من قبل الجهات الرقابية في الدولة، ومن جهة أخرى توفير موارد مالية طويلة الأجل تتناسب والمشاريع والنشاطات التي يخطط البنك القيام بها، وفقاً لما نقلته صحيفة "القبس".

وأضاف الناطق الرسمي أن السندات المشار إليها تم تقييمها(-BBB) من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس، علماً أنه سوف يتم طرحها قريباً ووفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة لها.

واختتم الإبراهيم أن طرح السندات المشار إليها يوفر أداة استثمارية جاذبة لجميع شرائح المستثمرين، وبعوائد تفوق بشكل واضح العوائد المتصلة بالودائع لدى البنوك.