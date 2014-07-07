"الخليج الدولي": خدمات جديدة للأفراد في السعودية

أعلن بنك الخليج الدولي عن بدء المرحلة التجريبية لخدماته المصرفية للأفراد في السعودية تحت العلامة التجارية "م".

وسيقدم البنك، بحسب بيان صحافي صدر عنه، خدماته لهذا القطاع بطرق مبتكرة ومنتجات غير تقليدية تعد إضافة جديدة للقطاع المصرفي السعودي، وتمثل مرحلة جديدة في مسيرة البنك.

واستند "بنك الخليج الدولي" في استراتيجية إطلاقه لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد إلى فكرة التأسيس بالمشاركة مع شريحة كبيرة من عملائه المستهدفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدى السنوات الثلاث الماضية ليساهموا بذلك معاً في رسم هوية "م" وما يقدمه من خدمات بجميع مراحل تأسيسه. وتعتبر هذه التجربة (التأسيس بالمشاركة) الأولى في القطاع المصرفي عالمياً.

ويحمل "م" هوية مؤسسية مستقلة وعلامة تجارية مسجلة، وسيقدم باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة وغير التقليدية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والموجهة لفئة المهتمين بالتقنية، والمعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وتضم مبدئياً شبكة "م" ثلاثة مراكز موزعة على ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والظهران، وتعمل جميعها بإشراف إدارة عامة في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.