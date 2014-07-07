460 مليون ريال مخصصات "بنك الرياض" في النصف الأول

أكد الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض عبد العزيز الفريح، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن البنك سيقوم قريبا بعكس ضوابط التمويل الاستهلاكي الجديدة في طريقة تسويق منتجاته.

وقال الفريج إن هذه التغييرات تؤثر على القطاع ككل مما يخفف من أثرها على المنافسة.

وأضاف الفريج "مقتنعون أن كافة التنظيمات سيكون لها تأثير إيجابي على العميل أولا وقطاع البنوك".

وأوضح عدة مؤشرات جيدة مرتبطة بصافي العمولات الخاصة استمر تحقيق صافي العمولات الخاصة كان 10% في الـ6 شهور الأولى من العام الجاري، كما أن نوعية الارتفاعات في العناصر المجتمعة في قائمة الدخل سامهت في استمرار تحسن الأداء في البنك.

ولفت الفريج إلى أن محفظة الإقراض للأفراد تشكل 27% في إجمالي محفظة إقراض البنك ولكنها مساهم رئيسي من حيث صافي العمولات.

وأشار إلى أن تغطية القروض المشكوك في تحصيلها مرتفعة، وأن المخصصات التي تم تجنيبها خلال انصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 460 مليون ريال.