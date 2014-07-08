ارتفاع أرباح العربي الوطني إلى 1.49 مليار ريال

أعلن البنك العربي الوطني في السعودية عن ارتفاع صافي أرباحه خلال النصف الأول من العام 2014، لتصل إلى 1.498 مليار ريال، بنسبة 7.27% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وكشف البنك في بيان له نشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم، عن نمو صافي أرباح الربع الحالي إلى أكثر من 785 مليون ريال، وبنسبة 9.39% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبنسبة 10.17% مقارنة بالربع السابق من العام 2014م، فيما بلغت ربحية السهم 1.5 ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 1.4 ريال.

وأرجع البنك سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وكذلك خلال الربع الحالي، إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات.

