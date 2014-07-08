عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

ارتفاع أرباح العربي الوطني إلى 1.49 مليار ريال

المصدر: الرياض – واس
زيادة أرباح العربي الوطني 7%
رابط مختصر

أعلن البنك العربي الوطني في السعودية عن ارتفاع صافي أرباحه خلال النصف الأول من العام 2014، لتصل إلى 1.498 مليار ريال، بنسبة 7.27% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وكشف البنك في بيان له نشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم، عن نمو صافي أرباح الربع الحالي إلى أكثر من 785 مليون ريال، وبنسبة 9.39% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبنسبة 10.17% مقارنة بالربع السابق من العام 2014م، فيما بلغت ربحية السهم 1.5 ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 1.4 ريال.

وأرجع البنك سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وكذلك خلال الربع الحالي، إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات.

كلمات دالّة

#العربي الوطني, #أرباح البنوك, #بنوك السعودية, #أرباح النصف الأول, #البنوك, #نتائج العربي الوطني, #ربحية سهم البنك

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر