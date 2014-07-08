مصرف الإنماء: 308 ملايين ريال أرباح الربع الثاني

سجل مصرف الإنماء في السعودية خلال النصف الأول من العام 2014 , صافي أرباح بلغت 600 مليون ريال , بارتفاع بنسبة 29.59% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق .

وأعلن المصرف في بيان له نشر على موقع السوق المالية " تداول " اليوم , عن نمو صافي أرباح الربع الحالي إلى 308 ملايين ريال , وبنسبة 27.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق , وبنسبة 5.12% مقارنة بالربع السابق من العام 2014 , فيما بلغت ربحية السهم 0.40 هللة , مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 0.31 هللة .

وأرجع البنك سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق , وكذلك خلال الربع الحالي , إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات .