مصرفيون: إمارة الشارقة تتجه لطرح صكوك للمرة الأولى

قال ثلاثة مصرفيين إن إمارة الشارقة تعتزم دخول سوق السندات الدولية لأول مرة من خلال طرح صكوك.

وقال المصرفيون المطلعون على الأمر إن شائعات تتردد عن تكليف الشارقة مصارف بترتيب الصفقة وقد تطرح الصكوك قريبا في شهر سبتمبر.

ولم يسبق للشارقة طرح صكوك في السوق الدولية ولكن مصرف الشارقة الإسلامي طرح إصدارين الأول بقيمة 400 مليون دولار وعائد 4.715 بالمئة يستحق في عام 2016 والثاني بقيمة 500 مليون دولار وعائد 2.95 يستحق في عام 2018.

وستصبح الشارقة رابع إمارة إماراتية تطرح سندات بعد أبوظبي ودبي ورأس الخيمة. وقال المصرفيون إن رأس الخيمة طرحت ثلاثة إصدارات صكوك وربما تكون الأقرب للمقارنة مع الشارقة.

وقال مصرفي متخصص في أسواق الدين يعمل في دبي "ثمة أوجه تشابه فهما إمارتان ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة تحملان نفس التصنيف وتجد وكالات التصنيف مبعثا للارتياح بسبب الدعم المقدم لهما من الاتحاد لاسيما أبوظبي."

وحصلت الإمارتان عل منح تنمية من سلطات أبوظبي وجهت لمشروعات بنية تحتية مثل تطوير شبكة الطرق.

وقال مصرفي "اقتصاد الشارقة أكثر تنوعا من رأس الخيمة... ومساهمتها في الاتحاد أكبر.. وتتيح تنوعا أكبر كجهة إصدار".

