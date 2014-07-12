الإمارات تناقش قانونا جديدا للمصارف وتوسيع نشاطها

ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي المحاور الرئيسـية للقانـون المصرفي الجديد، واطلع على مقارنة بينه وبين القانـون الاتحادي الحالي رقم /10/ لسـنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

كما اطلع المجلـس برئاسة خليفة محمد الكندي على تقرير بشـأن آخر مسـتجدات دراســة أعمـال الصرافـة في الدولـة التي تقوم شــركة مكنزي للاستـشارات بإعدادهـا وعلى تقريـر آخر بشـأن مســتجدات اسـتراتيجية تقنية المعلومـات بالمصرف المركزي التي تقوم مجموعة بوسـطن الاستشـارية بإعدادهـا ووجه بمتابعة تنفيذ متطلبات الدراستين ورفع تقاريـر له في هذا الشـأن.

ثم اسـتعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات المالية الأخرى العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشــاط على حدة.

واطلع المجلس على مذكرة بشـأن ملاحظات ديوان المحاسـبة عن السـنة المالية 2012 حيث ناقش تلك الملاحظات والتوصيات وكيفية تطبيقها ومعالجتها من قبل المصرف المركزي ثم اطلع على تقرير قدمه المحافظ بشأن مسـتجدات الاقتصاد العالمي.

واطلع المجلـس أيضا على مذكرة بشأن إعادة طباعة كميات جديدة من العملة الورقية من فئات الـ 1000 و500 و200 و20 و10 والـ 5 دراهم بحيث تشــتمل على أحرف وإشارات مكتوبة بطريقة بريل المقروءة من قبل فاقدي البصر ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بالتنفيذ.

وناقش المجلس كذلك بعض المواضيع المتعلقة بتطوير أنظمة المصرف المركزي وموظفيه بما يواكب التطورات الجديدة في الدولة ويحسن مستوى الأداء الوظيفي وناقش باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المســتجدة واتخذ القرارات المناســبة بشـأنها.