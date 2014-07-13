2.4 مليار ريال أرباح "الأهلي التجاري" بالربع الثاني

حقق البنك الأهلي التجاري السعودي أرباحاً صافية خلال النصف الأول من 2014، بلغت 4,961 مليار ريال مقابل 4,324 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 14.7%.

وبلغت الأرباح الصافية للبنك خلال الربع الثاني 2,425 مليار ريال مقابل 1,992 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 21.7%.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك منصور الميمان أن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية قد أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 8.3%، كما قد أدى إلى زيادة الدخل من رسوم الخدمات البنكية بنسبة 3.9%، وزيادة في الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأضاف الميمان أن موجودات البنك شهدت نمواً ملحوظاً حيث بلغت 436 مليار ريال مقابل 363 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 20 %.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 46.4 مليار ريال مقابل 41.6 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11.4%، وبلغ ربح السهم الواحد 2.5 ريال مقابل 2.2 ريال للفترة نفسها من العام السابق.

ونمت محفظة القروض والسلف لتبلغ 206 مليار مقابل 178 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 15.7%. وبلغت ودائع العملاء 346 مليار ريال مقابل 288 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 20%.