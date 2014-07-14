تغريم "سيتي غروب" 7 مليارات دولار

توصل "سيتي غروب" إلى اتفاق مع الحكومة الأميركية لدفع 7 مليارات دولار من أجل تسوية تحقيق بشأن سندات رهون عقارية باعها في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008.

ومن المقرر أن تُعلن بنود التسوية اليوم.

وقالت وكالة "رويترز" إن مبلغ التسوية يشمل أربعة مليارات تُسدد نقدا لوزارة العدل الأميركية.

يذكر أن "سيتي غروب" هو البنك الرئيس الثاني بعد جي بي مورغان الذي يتوصل إلى اتفاق مع السلطات لتسوية تحقيقات منذ إصدار الرئيس الأميركي باراك أوباما أمرا بتشكيل مجموعة عمل للنظر في مخالفات في بيع رهونات عقارية رديئة كانت محور الأزمة المالية العالمية في 2008.