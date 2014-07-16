514 مليون دولار أرباح بنك الكويت الوطني بالنصف الأول

حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بلغت 144.8 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل 514 مليون دولار في النصف الأول من 2014، مقابل 128.5 مليون دينار، أو 456 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو بلغ 12.6%.

ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية يونيو 2014 بواقع 11.7% على أساس سنوي، لتبلغ 71.1 مليار دولار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.3% إلى 8.9 مليار دولار.

كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية يونيو 2014 بواقع 9.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 40.0 مليار دولار، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.7% إلى 38.7 مليار دولار.

ومن جهة ثانية، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.81% كما في نهاية يونيو 2014، من 2.82% قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 229.6% خلال هذه الفترة من 156.8% قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر إن بنك الكويت الوطني يواصل أداءه القوي محققا 12.6% نموا في أرباحه الصافية للنصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952.

وأكد الصقر أن أرباح بنك الكويت الوطني جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال النصف الأول من العام 2014 إلى 1.2 مليار دولار، بنمو بلغ 6.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013.

وشدد الصقر على إن البيئة التشغيلية في الكويت قد أظهرت تحسنا ملحوظا، وإن الآفاق الاقتصادية تبدو أكثر إيجابية اليوم بفضل تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، إذ جرى بالفعل ترسية وإطلاق عدد من المشاريع العملاقة التي من شأنها أن تعطي دفعا قويا للاقتصاد الكويتي. ونأمل أن يتواصل هذا المسار خلال الفترة المقبلة.

وأشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني يواصل تعزيز موقعه الريادي في الكويت والمنطقة، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا. فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققا نمو في كافة مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012.