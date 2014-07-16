تراجع أرباح "جيه بي مورغان" 8% في الربع الثاني

قال "جيه بي مورغان تشيس"، أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، إن أرباحه تراجعت 8 بالمئة في الربع الثاني من العام، مع تأثر إيرادات أنشطة تداول الأوراق المالية من جراء انخفاض تداولات السندات والعملات للمؤسسات الكبيرة وهبوط حاد في رسوم الإقراض العقاري.

ونزل صافي الربح إلى 5.99 مليار دولار، بما يعادل 1.46 دولار للسهم من 6.5 مليار دولار أو 1.60 دولار للسهم في الفترة ذاتها من 2013. وتراجعت الإيرادات 3 بالمئة إلى 24.45 مليار دولار.

والنتائج ليست سيئة إلى الحد الذي كان يخشاه المستثمرون، وصعدت أسهم البنك 4.2 بالمئة إلى 58.67 دولار في التعاملات المبكرة في بورصة وول ستريت.

وقال البنك إن أصوله الإجمالية في نهاية يونيو بلغت 2.52 تريليون دولار ارتفاعا من 2.48 تريليون في نهاية مارس.

وأضاف جيه بي مورغان - وهو ثاني أكبر بنك أميركي للرهن العقاري بعد ويلز فارجو اند كومباني- إن أرباحه من الإقراض العقاري هبطت 38 بالمئة إلى 709 ملايين دولار.

وقال جامي ديمون، الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان إن البنك شهد "علامات مشجعة" في مختلف أنشطته في أواخر الربع الثاني، لكن مسؤولين كبارا بالبنك توخوا أيضا الحذر، مشيرين إلى أنه "من المبكر جدا الافتراض بأن قوة الدفع هذه ستستمر.