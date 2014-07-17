المركزي الإماراتي يطالب البنوك ببيانات مدققة للقروض

كشفت صحيفة "الخليج" عن أن المصرف المركزي الإماراتي أرسل تعميماً شديد اللهجة إلى البنوك يطالبها فيه بتزويده بكل القروض التي منحتها بضمان الأسهم، وكذلك قروض شركات الوساطة سواء التابعة للبنك أو شركات الوساطة الأخرى.

وبينت المصادر للجريدة أن المركزي طالب البنوك ببيانات مدققة وبمعلومات مفصلة للقروض التي منحتها بضمان الأسهم وقروض شركات الوساطة خلال الفترة من 1 يونيو إلى 10 يوليو الجاري.

وشدد المركزي في تعميمه على عدم تعديل أو تغيير أي بند من البنود التي شملها كشف البيانات ملزماً البنوك بالإجابة عنها كما أوردها بالضبط في موعد أقصاه 20 يوليو الجاري.

