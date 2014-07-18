21.7 مليار ريال أرباح بنوك السعودية لنصف العام

ارتفعت الأرباح الصافية للمصارف السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية إضافة إلى «البنك الأهلي التجاري» عن النصف الأول من العام الحالي إلى 21.7 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، في مقابل 20 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 1.7 مليار ريال، نسبتها 8.5 في المئة، فيما بلغت الأرباح الصافية لقطاع المصارف عن الربع الثاني الحالي 11.1 مليار ريال، في مقابل 10 بلايين ريال للربع الثاني 2013، بنسبة زيادة 11 في المئة، وفي مقابل 10.6 مليار ريال للربع السابق، بنسبة ارتفاع 5 في المئة.

وتباين أداء المصارف السعودية، بحسب حجم رأس المال كل مصرف، إذ تبلغ رؤوس أموال المصارف الـ 11 المدرجة في السوق المالية السعودية 124 مليار ريال، بلغت قيمتها السوقية بحسب إغلاق أمس 425 مليار ريال، تشكل 21 في المئة من قيمة سوق الأسهم السعودية. وجاء «البنك الأهلي التجاري» في صدارة قطاع المصارف بعد تحقيقه أكبر أرباح صافية عن النصف الاول من العام الحالي بلغت 4.96 مليار ريال، في مقابل 4.32 مليار ريال للنصف الاول 2013، بنسبة زيادة 14.73 في المئة، فيما حقق البنك الأهلي أرباحاً عن الربع الثاني الحالي بلغت 2.426 مليار ريال، في مقابل 1.992 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، ومقابل 2.53 مليار ريال للربع السابق بحسب صحيفة الحياة.

وبلغت الأرباح الصافية لـ «مصرف الراجحي» النصف الاول من العام 2014 إلى 3.655 مليار ريال، في مقابل 4.174 مليار ريال للنصف الاول 2013، بتراجع 12.43 في المئة، فيما بلغت أرباح الربع الثاني الحالي 1.949 مليار ريال، وفي مقابل 2.123 مليار ريال للربع الثاني 2013، بتراجع 8.2 في المئة، وفي مقابل 1.706 مليار ريال للربع السابق بنسبة ارتفاع 14.24 في المئة.

وارتفعت الأرباح الصافية لـ «مجموعة سامبا المالية» عن النصف الاول إلى 2.498 مليار ريال، في مقابل 2.334 مليار ريال للفترة نفسها من 2013، بارتفاع 7.03 في المئة، فيما بلغت أرباح الربع الثاني 1.257 مليار ريال، في مقابل 1.175 مليار ريال للربع الاول من العام الماضي، بارتفاع 7 في المئة، وفي مقابل 1.24 مليار ريال للربع السابق، بارتفاع 1.4 في المئة.

وحقق «البنك السعودي البريطاني» (ساب) أرباحاً صافية عن النصف الاول بلغت 2.238 مليار ريال، في مقابل 1.953 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 14.61 في المئة، فيما ارتفعت أرباح الربع الثاني إلى 1.157 مليار ريال، في مقابل 1.005 مليار ريال للربع الثاني 2013 بارتفاع 15.2 في المئة، وفي مقابل 1.081 مليار ريال للربع السابق، بنسبة زيادة 7.1 في المئة، أعادها «ساب» إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات.

وبلغت الأرباح الصافية لـ «بنك الرياض» عن النصف الاول 2.216 مليار ريال، في مقابل 1.919 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 15.48 في المئة، فيما ارتفعت أرباح الربع الثاني إلى 1.136 مليار ريال، في مقابل 968 مليون ريال، بارتفاع 17.4 في المئة، وفي مقابل 1.08 مليار ريال للربع السابق، بزيادة 5.28 في المئة، أرجعها البنك إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات.