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المرزوق: زيادة أرباح بيتك 10% إلى 193 مليون دولار

المصدر: العربية.نت
حمد المرزوق
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قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي"بيتك" حمد عبدالمحسن المرزوق إن "بيتك" حقق أرباحا إجمالية للنصف الأول من العام الجاري قدرها 144.032 مليون دينار" 510.887 ملايين دولار ".

وبلغت حصة المساهمين فيها 54.568 مليون دينار" 193.555 مليون دولار" بنسبة زيادة 10 % عن نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع حجم الأصول إلى 16.7 مليار دينار" 59.3 مليار دولار"، بزيادة قدرها 1.6 مليار دينار" 5.7 مليار دولار" وبنسبة زيادة 11 % عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع حجم الودائع إلى 10.7 مليار دينار" 38.1 مليار دولار"، بزيادة قدرها 412 مليون دينار" 1.5 مليار دولار"، وبنسبة زيادة 4 % عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم للنصف الاول من العام الجارى 12.81 فلسا، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار دينار" 6.1 مليار دولار"، بزيادة قدرها 59 مليون دينار" 209 مليون دولار" وبنسبة زيادة 4 %عن نفس الفترة من العام السابق.

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