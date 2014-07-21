مفاوضات بين عُمان وبلغاريا لإنقاذ بنك من الإفلاس

قالت وكالة رويترز إن وزارة المالية البلغارية تتفاوض مع صندوق الثروة السيادي العماني، وهو أحد المساهمين الرئيسيين في مصرف "كورب بنك" البلغاري بشأن إنقاذ البنك المتعثر.

ويمتلك الصندوق العماني حصة 30%، من البنك.

وتأتي هذه المفاوضات مع الصندوق بعد أن رفض البرلمان البلغاري خطة الإنقاذ الحكومي للبنك .

وقدرت بلغاريا تكلفة الإنقاذ الحكومي بنحو ملياري LEV بلغاري أي ما يعادل 1.4 مليار دولار.

وكان البنك المركزي البلغاري قد تدخل للسيطرة على كورب بنك في يونيو، وذلك بعد أن سحب المودعون أكثر من خمس الودائع الإجمالية بعدما استبد بهم القلق بسبب تقارير عن صفقات غامضة قام بها المالك الرئيسي للبنك.